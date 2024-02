Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Moderna. Der Moderna-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 95,10 USD.

Die Moderna-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 95,10 USD. Die Abwärtsbewegung der Moderna-Aktie ging bis auf 94,80 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,79 USD. Von der Moderna-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 869.131 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.04.2023 auf bis zu 163,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,62 Prozent hinzugewinnen. Am 03.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,55 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 34,22 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 178,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Moderna am 22.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2.811,00 USD in den Büchern – ein Minus von 44,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 5.084,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Moderna einen Verlust von -7,088 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Dienstagnachmittag schwächer

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 liegt am Montagnachmittag im Minus