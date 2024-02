Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Vormittag kaum bewegt

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Moderna. Im Tradegate-Handel kam die Moderna-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 89,68 EUR.

Die Moderna-Aktie wies um 09:17 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 89,68 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Moderna-Aktie bei 90,24 EUR. Die Moderna-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 89,12 EUR ab. Bei 89,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 895 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 12.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 148,66 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 65,77 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,76 EUR. Dieser Wert wurde am 02.11.2023 erreicht. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 52,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 178,00 USD.

Moderna gewährte am 22.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna noch ein Gewinn pro Aktie von 3,61 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 44,71 Prozent zurück. Hier wurden 2.811,00 USD gegenüber 5.084,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 02.05.2024 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2024 -7,088 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

