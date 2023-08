Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verteidigt Stellung am Dienstagvormittag

Moderna im Blick

Die Aktie von Moderna zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Moderna-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 105,22 EUR.

Die Moderna-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 105,22 EUR. Die Moderna-Aktie zog in der Spitze bis auf 105,50 EUR an. Die Abwärtsbewegung der Moderna-Aktie ging bis auf 104,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 104,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 955 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 203,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 93,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,14 EUR. Dieser Wert wurde am 16.08.2023 erreicht. Abschläge von 17,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 302,00 USD je Moderna-Aktie an.

Am 03.08.2023 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,24 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 92,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 344,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 4.749,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,921 USD je Moderna-Aktie stehen.

