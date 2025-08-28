DAX23.957 -0,4%ESt505.366 -0,6%Top 10 Crypto15,36 -3,4%Dow45.440 -0,4%Nas21.462 -1,1%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1700 +0,2%Öl68,10 -0,3%Gold3.435 +0,5%
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
So entwickelt sich Moderna

Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna verzeichnet am Nachmittag Verluste

29.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Moderna. Zuletzt ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 24,23 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Moderna Inc
20,59 EUR -0,36 EUR -1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 24,23 USD. In der Spitze fiel die Moderna-Aktie bis auf 24,04 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,25 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 273.671 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,94 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 229,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Am 16.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,16 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Moderna-Aktie 4,44 Prozent sinken.

Für Moderna-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Moderna-Aktie bei 56,00 USD.

Moderna ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Moderna 142,00 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 41,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 241,00 Mio. USD umgesetzt worden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -9,676 USD je Moderna-Aktie.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

