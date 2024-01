Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna macht am Vormittag Boden gut

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Moderna. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 96,24 EUR zu.

Die Moderna-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 96,24 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Moderna-Aktie sogar auf 96,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,24 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 45 Moderna-Aktien.

Am 30.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 173,30 EUR. 80,07 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 58,63 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 64,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 178,00 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Moderna am 02.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,53 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 45,57 Prozent auf 1.831,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.364,00 USD gelegen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert. Moderna dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 20.02.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -13,457 USD je Moderna-Aktie stehen.

