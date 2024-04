Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Moderna. Das Papier von Moderna gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 111,12 USD abwärts.

Das Papier von Moderna befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 111,12 USD ab. Das Tagestief markierte die Moderna-Aktie bei 109,90 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 110,61 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 72.895 Moderna-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.05.2023 bei 142,75 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 28,46 Prozent zulegen. Bei 62,56 USD erreichte der Anteilsschein am 03.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 43,70 Prozent würde die Moderna-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 178,00 USD an.

Am 22.02.2024 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 44,21 Prozent auf 2,80 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,02 Mrd. USD gelegen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Moderna wird am 02.05.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --7,242 USD je Moderna-Aktie.

