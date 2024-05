Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 146,33 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 146,33 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Moderna-Aktie bis auf 143,74 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 150,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 180.804 Moderna-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.05.2024 bei 170,35 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Moderna-Aktie mit einem Kursplus von 16,41 Prozent wieder erreichen. Bei 62,56 USD fiel das Papier am 03.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Moderna-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 178,00 USD an.

Moderna gewährte am 02.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -3,08 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,20 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Moderna 167,00 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 91,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,87 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Moderna am 01.08.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2024 einen Verlust in Höhe von -7,036 USD je Aktie ausweisen dürften.

