Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Nachmittag auf grünem Terrain

30.07.25 16:10 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 32,82 USD.

Die Moderna-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 32,82 USD. Kurzfristig markierte die Moderna-Aktie bei 33,37 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,15 USD. Bisher wurden heute 197.677 Moderna-Aktien gehandelt. Am 31.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 282,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 23,16 USD fiel das Papier am 16.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Moderna-Aktie ist somit 29,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Moderna-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 67,33 USD. Am 01.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 35,33 Prozent auf 108,00 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Moderna 167,00 Mio. USD umgesetzt. Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2025 veröffentlicht. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -10,183 USD je Aktie in den Moderna-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moderna von vor 5 Jahren gekostet S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte eine Moderna-Investition von vor 3 Jahren eingebracht S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Moderna-Investment von vor einem Jahr eingefahren

