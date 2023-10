Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gewinnt am Montagmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Moderna. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Moderna-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Das Papier von Moderna konnte um 12:00 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,8 Prozent auf 72,51 USD. Bisher wurden heute 836 Moderna-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (217,25 USD) erklomm das Papier am 15.12.2022. Mit einem Zuwachs von 199,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 71,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 1,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 240,00 USD.

Moderna ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 92,76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 344,00 USD im Vergleich zu 4.749,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -4,064 USD je Moderna-Aktie.

