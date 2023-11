Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna macht am Mittag Boden gut

Blick auf Moderna-Kurs

Die Aktie von Moderna gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Moderna-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 72,79 EUR zu.

Die Moderna-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 11:54 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 72,79 EUR. Die Moderna-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,79 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,55 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 285 Moderna-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 203,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 179,30 Prozent Plus fehlen der Moderna-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 58,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 204,50 USD aus.

Am 02.11.2023 äußerte sich Moderna zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,53 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna ein EPS von 2,53 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.831,00 USD im Vergleich zu 3.364,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Moderna am 22.02.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -11,694 USD je Moderna-Aktie stehen.

