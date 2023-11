Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna gibt am Nachmittag nach

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Moderna. Zuletzt ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 78,76 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für die Moderna-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 78,76 USD. Die Abwärtsbewegung der Moderna-Aktie ging bis auf 77,88 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 79,59 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 420.167 Moderna-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.12.2022 auf bis zu 217,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 175,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,55 USD am 03.11.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,58 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 204,50 USD je Moderna-Aktie an.

Am 02.11.2023 hat Moderna die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Moderna hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -9,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,53 USD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 45,57 Prozent auf 1.831,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.364,00 USD in den Büchern gestanden.

Moderna dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Moderna im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -11,694 USD einfahren.

