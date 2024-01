Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Mittag leichter

So entwickelt sich Moderna

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 102,10 USD ab.

Die Aktie verlor um 11:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,4 Prozent auf 102,10 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 861 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 01.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,21 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 76,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie. Bei 62,55 USD fiel das Papier am 03.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 63,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Moderna-Aktie im Durchschnitt mit 178,00 USD.

Moderna gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 45,57 Prozent zurück. Hier wurden 1.831,00 USD gegenüber 3.364,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 20.02.2025 wird Moderna schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -13,457 USD je Moderna-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

