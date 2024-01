Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Moderna. Zuletzt wies die Moderna-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 94,68 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:16 Uhr 0,3 Prozent auf 94,68 EUR. Bei 94,99 EUR erreichte die Moderna-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 94,99 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 175 Moderna-Aktien umgesetzt.

Am 31.01.2023 markierte das Papier bei 167,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Moderna-Aktie derzeit noch 76,57 Prozent Luft nach oben. Am 02.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,76 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Moderna-Aktie mit einem Verlust von 37,94 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Moderna-Aktie wird bei 178,00 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Moderna am 02.11.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -9,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Moderna ein Ergebnis je Aktie von 2,53 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 45,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.831,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 3.364,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Moderna veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 20.02.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -13,457 USD je Aktie in den Moderna-Büchern.

