Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Montagmittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Moderna zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Moderna-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 118,71 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:58 Uhr die Moderna-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 118,71 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.852 Moderna-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 217,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Moderna-Aktie damit 45,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 115,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Abschläge von 3,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 302,00 USD je Moderna-Aktie aus.

Moderna ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moderna 8,58 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 69,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.066,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.862,00 USD.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Moderna Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Moderna-Verlust in Höhe von -2,445 USD je Aktie aus.

