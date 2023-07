Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Moderna

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Moderna. Die Moderna-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 118,32 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die Moderna-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 118,32 USD abwärts. Die Moderna-Aktie sank bis auf 117,15 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 118,72 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Moderna-Aktien beläuft sich auf 546.059 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 217,25 USD erreichte der Titel am 15.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 83,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 115,03 USD. Der derzeitige Kurs der Moderna-Aktie liegt somit 2,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 302,00 USD je Moderna-Aktie aus.

Moderna ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,58 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 69,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.066,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.862,00 USD.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,445 USD je Moderna-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Moderna-Aktie

S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Moderna eingebracht

NVIDIA, Meta, Carnival und Co.: Diese Aktien haben im Bullenmarkt 2023 bisher am besten performt

Kooperationsvertrag: Moderna will mRNA-Medikamente in China entwickeln