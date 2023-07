Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Montagvormittag im Aufwind

So entwickelt sich Moderna

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Moderna. Zuletzt ging es für das Moderna-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 108,20 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Moderna-Papiere um 08:55 Uhr 0,5 Prozent. Kurzfristig markierte die Moderna-Aktie bei 108,22 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 108,02 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 310 Moderna-Aktien umgesetzt.

Bei 203,30 EUR erreichte der Titel am 14.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Moderna-Aktie somit 46,78 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2023 bei 107,24 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Moderna-Aktie derzeit noch 0,89 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 302,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 04.05.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 69,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.862,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.066,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Moderna wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Moderna.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,445 USD je Moderna-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

