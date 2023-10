Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna behauptet sich am Dienstagvormittag

Moderna im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Moderna. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Moderna-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 74,07 USD.

Die Moderna-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 09:11 Uhr bei 74,07 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 4 Aktien.

Am 15.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 217,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Moderna-Aktie 193,30 Prozent zulegen. Am 28.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Moderna-Aktie 3,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 240,00 USD an.

Moderna ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Moderna ein Ergebnis je Aktie von 5,24 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Moderna in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 92,76 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 344,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 4.749,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Moderna im Jahr 2023 -4,149 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

