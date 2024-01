Moderna: Fünf kommerzielle Produkte bis 2026 sollten eine neue Wachstumsphase einleiten!

Moderna ist an einem Wendepunkt, um als breiter aufgestelltes mRNA-Unternehmen abseits von reinen COVID-Impfstoffen wahrgenommen zu werden. Über die nächsten fünf Jahre sollen 15 neue Produkte auf den Markt kommen und im Jahr 2026 schon fünf Therapien in der Kommerzialisierung sein. Damit wird eine neue Phase steigender Umsätze und Margen eingeleitet. Das bietet für die Aktie eine neue Kurschance nach der Korrektur von 500 USD in 2021 auf nunmehr 110 USD.

Moderna gewinnt bei COVID-19-Impfstoffen an Marktanteilen

Im Jahr 2023 hat sich das SARS-CoV-2-Virus weiterentwickelt. Ähnlich wie die Influenza dürfte es langfristig präsent sein. Moderna passt sich nun einem vorhersehbaren, saisonalen endemischen Markt an. Zunächst erfordert das einen Aufwand, doch Moderna ist bestrebt das COVID-19-Impfstoff-Franchise auch in den kommenden Jahren profitabel zu halten. Trotz anfänglicher Unterimpfung in der ersten endemischen Saison wird erwartet, dass sich diese Entwicklung in den nächsten Jahren stabilisiert, wenn die Auswirkungen des Virus und des Impfstoffs sichtbar werden. Im vergangenen Jahr gab Moderna eine Prognose für die Spikevax-Verkäufe von mindestens 6 Milliarden USD ab. In den USA erreichte der Konzern im Herbst 2023 einen Marktanteil von 48 Prozent, verglichen mit 37 Prozent im Herbst 2022. Dies unterstreicht die Fähigkeit von Moderna, im kommerziellen Markt zu konkurrieren. Da sich abzeichnet, dass COVID nicht verschwindet, integriert Moderna die Impfstoffe als wichtigen Bestandteil ins Geschäft, wozu auch kombinierte Impfstoffe gegen Grippe und COVID zählen.

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden: