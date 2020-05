Moderna - geht es so wie bei Biontech?

Corona hat die Investmentlandschaft gehörig durcheinander gebracht. Werte wie TUI oder Lufthansa kannten lange nur den Weg gen Süden, während Corona-Profiteure auch an der Börse ihre Abnehmer fanden. Der heißeste Zock in den vergangenen Wochen waren die Impfstoffhersteller. Die US-Behörden haben 14 Unternehmen als aussichtsreich eingestuft, einen Covid-19-Impfstoff zu entwickeln. Moderna und Biontech gehören auch dazu. In unserem Börsendienst haben wir in der vergangenen Woche einen Bull auf Moderna vorgestellt. Anleger sollten die Risiken jedoch im Auge behalten. Die Bewertung ist teilweise auch mit Corona-Fantasie absurd. Moderna notiert beispielsweise schon zu einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 413 und zu einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 14,5.

