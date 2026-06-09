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Modernisierung

adesso-Aktie profitiert: IT-Dienstleister erhält Auftrag von der Deutschen Bundesbank

10.06.26 11:58 Uhr
Milliarden-IT der Zukunft? adesso landet prestigeträchtigen Bundesbank-Deal - Aktie gewinnt | finanzen.net

adesso hat einen Auftrag von der Deutschen Bundesbank erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adesso SE
53,70 EUR 0,30 EUR 0,56%
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Der IT-Dienstleister werde in den nächsten Jahren die Zentralbank bei der Modernisierung ihres Kernbankensystems unterstützen, teilte das im Kleinwerteindex SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch mit. Der Auftrag habe ein Gesamtvolumen im zweistelligen Millionenbereich und sei einer der Größten, die adesso SEDORTMUND (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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