adesso-Aktie profitiert: IT-Dienstleister erhält Auftrag von der Deutschen Bundesbank
adesso hat einen Auftrag von der Deutschen Bundesbank erhalten.
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Der IT-Dienstleister werde in den nächsten Jahren die Zentralbank bei der Modernisierung ihres Kernbankensystems unterstützen, teilte das im Kleinwerteindex SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch mit. Der Auftrag habe ein Gesamtvolumen im zweistelligen Millionenbereich und sei einer der Größten, die adesso SEDORTMUND (dpa-AFX)
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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