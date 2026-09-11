DAX 25.561 +0,8%ESt50 6.322 +0,8%MSCI World 4.906 -0,7%Top 10 Crypto 10,41 +4,3%Nas 26.415 +1,3%Bitcoin 67.810 +2,6%Euro 1,1605 -0,1%Öl 104,4 -3,0%Gold 4.375 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Modi fordert von Putin erneut Ende des Ukraine-Krieges

NEU-DELHI (dpa-AFX) - Indiens Ministerpräsident Narendra Modi hat Kremlchef Wladimir Putin erneut zu Verhandlungen über ein Ende des Angriffskriegs gegen die Ukraine aufgefordert. Dialog und Diplomatie seien der richtige Weg, um Konflikte zu beenden, sagte Modi nach Angaben des indischen Außenministeriums bei einem Treffen mit Putin in Neu-Delhi. Indien sei bereit, bei Friedensbemühungen zu unterstützen.

Werbung

Vor Beginn eines zweitägigen Gipfeltreffens der Staatengruppe Brics am Samstag sprachen Modi und Putin bilateral über die indisch-russischen Beziehungen. Auch die Ukraine war ein Thema, wobei es in der Formulierung des indischen Außenministeriums um Konflikte "in der Schwarzmeerregion" ging.

Indien ist Großabnehmer für russisches Öl und Getreide. Es leidet unter den Schwierigkeiten der Schifffahrt auf dem Schwarzen Meer, verursacht durch wechselseitige russische und ukrainische Angriffe. Indische Seeleute sind schon Opfer der Drohnenattacken geworden.

Putin vor laufender Kamera ermahnt

Indien verhält sich in dem Konflikt eher pragmatisch. Neu-Delhi pflegt enge Beziehungen sowohl zu westlichen Partnern als auch zu Russland. Bei einem Treffen in Kirgistan Ende August forderte Modi aber vor laufenden Kameras von Putin ein Ende der Kämpfe. Der Weg von einem endlosen Krieg hin zum Ende des Krieges müsse eingeschlagen werden, sagte er. Putin entgegnete damals, dass Russland auf dem Weg sei.

Werbung

Wie deutlich die Worte Modis diesmal in Neu-Delhi waren, blieb unklar. Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow bestätigte, dass über die Ukraine gesprochen worden sei. Das meldete die russische Nachrichtenagentur Tass. Indische Medien veröffentlichten kein Video mit den Äußerungen Modis.

Nach Angaben der Regierung in Neu-Delhi vereinbarten Modi und Putin, die spezielle strategische Partnerschaft beider Länder verstärken zu wollen. Die Kooperation verzeichne nach wie vor ein erhebliches Wachstum.

Bei dem Brics-Gipfeltreffen soll es um Handel, Technologie und regionale Konflikte gehen. Brics steht für die Anfangsbuchstaben der ersten fünf Mitglieder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Mittlerweile ist die Staatengruppe aber gewachsen./fko/DP/nas

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.