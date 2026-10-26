Modis Navnirman gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Modis Navnirman lud am 24.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,34 INR gegenüber 2,66 INR im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 693,8 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 83,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Modis Navnirman einen Umsatz von 378,5 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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