DAX23.991 -1,2%Est505.764 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,01 +2,1%Nas25.068 -0,2%Bitcoin68.346 +2,0%Euro1,1691 -0,5%Öl113,7 +4,1%Gold4.522 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow schließt schwächer -- DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Autozölle belasten VW & Co. -- GameStop, eBay, Berkshire Hathaway, Bitcoin, Rüstungsaktien, NEL, Xanadu, Apple im Fokus
Top News
Neues Bullenmarkt-Szenario für XRP? Fundamentaldaten und Prognosen im Überblick Neues Bullenmarkt-Szenario für XRP? Fundamentaldaten und Prognosen im Überblick
Aktien von Samsung & SK hynix im KI-Boom: Was die Chip-Rally für Anleger bedeutet Aktien von Samsung & SK hynix im KI-Boom: Was die Chip-Rally für Anleger bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Modis Partei gewinnt erstmals Parlamentswahl in Westbengalen

04.05.26 21:16 Uhr

NEU-DELHI (dpa-AFX) - Die hindu-nationalistische Partei BJP des indischen Premierministers Narendra Modi hat die Parlamentswahl in Westbengalen deutlich gewonnen und kann in dem Bundesstaat erstmals eine Regierung bilden. Die BJP gewann bis zum späten Abend (Ortszeit) mehr als 200 von 294 Abgeordnetenmandaten in dem östlichen Unionsstaat, wie aus Ergebnissen der Nationalen Wahlkommission hervorging.

Der Wahlsieg in dem Bundesstaat mit mehr als 100 Millionen Bewohnern bedeutet auch ein großer Prestigeerfolg für Modi, der damit seine Stellung zur Halbzeit seiner dritten Amtszeit stärkt. Bei der landesweiten Parlamentswahl im bevölkerungsreichsten Land der Erde vor zwei Jahren hatte die BJP erstmals seit zehn Jahren die absolute Mehrheit im Unterhaus verloren, blieb aber stärkste Kraft.

Diskussion um Wählerverzeichnis

In Westbengalen löst die Partei die Regionalpartei All India Trinamul Congress als stärkste politische Kraft ab. Den Sieg nannte Modi auf X als "Resultat unermüdlicher Anstrengungen und Kämpfe" der Partei. Überschattet war die Wahl von Diskussionen über die Streichung von Millionen Namen aus dem Wählerverzeichnis. Offiziell hatte es geheißen, der größte Teil der betroffenen Personen sei verstorben oder verzogen. In drei Millionen Fällen gilt der Status jedoch noch als ungeklärt.

Außer in Westbengalen sicherte sich die BJB laut Teilergebnissen auch bei der Wahl im östlichen Bundesstaat Assam die Parlamentsmehrheit. Dort lag sie mit 82 gewonnen Mandaten bei 126 Sitzen klar in Führung. Zudem wurden die Stimmen von Wahlen in den südlichen Bundesstaaten Kerala und Tamil Nadu sowie im Unionsterritorium von Puducherry ausgezählt. In Kerala lagen der oppositionelle Indische Nationalkongress, in Tamil Nadu die vom Schauspieler Vijay angeführte Regionalpartei Tamilaga Vettri Kazhagam vorn. Die Wahlen fanden im April statt./dg/DP/he