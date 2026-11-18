Modular Medical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Modular Medical hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,90 USD. Im Vorjahresquartal hatten -4,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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