Modulight stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Modulight präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Modulight 1,9 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Modulight
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Modulight
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen