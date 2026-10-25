DAX 25.182 -0,7%ESt50 6.068 -0,3%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,75 ±0,0%Nas 25.955 -0,2%Bitcoin 71.859 -0,4%Euro 1,1204 ±0,0%Öl 116,7 +3,1%Gold 3.994
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Modulight stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Modulight Oyj Registered Shs
0.94 EUR 0.01 EUR 1.29 %
Charts | News | Analysen

Modulight präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Modulight 1,9 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Modulight Aktie News

Werbung

Modulight Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Modulight nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.