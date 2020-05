Möbelindustrie: Rund ein Fünftel weniger Aufträge seit Corona-Krise

GO

Die wichtigsten News von finanzen.net

Heute im Fokus

DAX klettert weiter -- Goldpreis auf Siebenjahreshoch -- Softbank will wohl T-Mobile US-Anteile an Telekom verkaufen-- Ado Properties bestätigt Ausblick -- thyssenkrupp, Wirecard, zooplus im Fokus

TOTAL kauft spanisches Solar-Portfolio von Energias de Portugal. Ryanair noch schwerer von Corona getroffen, weniger Verlust als erwartet. JAB will mit Kaffeebörsengang Milliarden einspielen - Größer IPO in Europa 2020? Großbank Standard Chartered: Noch ausreichend Puffer für Kredite. Daimler muss Produktion in US-Werk erneut anhalten. RHÖN KLINIKUM wehrt sich weiter gegen Übernahme-Störfeuer - Dividende wackelt.