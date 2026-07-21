Eckert & Ziegler-Aktie steigt dennoch: Bafin prüft Jahresabschluss nach Pentixapharm-Abspaltung

Mögliche Fehler

22.07.26 11:29 Uhr

Die Finanzaufsichtsbehörde Bafin hat eine Prüfung des 2024er-Jahresabschlusses des Strahlen- und Medizintechnikkonzerns Eckert & Ziegler eingeleitet.

Grund für die Prüfung seien unzutreffende Angaben im Kontext der Abspaltung der Pentixapharm im Oktober 2024, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Daher werden den Angaben zufolge der veröffentlichte Abschluss für das Jahr 2024 und der zugehörige zusammengefasste Lagebericht geprüft.

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Nach Angaben der Behörde gibt es konkrete Anhaltspunkte, dass die Abspaltung fälschlicherweise erfolgsneutral bilanziert wurde, da die oberste beherrschende Partei unzutreffend angegeben wurde. Die Prüfung wurde der Bafin zufolge bereits am 15. Juli eingeleitet. Das Unternehmen selbst teilte mit, dass es im engen und konstruktiven Austausch mit der Behörde stehe. Die Folgen der Prüfung hätten keinen Einfluss auf die operativen Kennziffern des Konzerns.

Eckert & Ziegler hatte im Rahmen der Pentixapharm-Abspaltung den eigenen Angaben zufolge die Vermögenswerte und Schulden der früheren Tochter erfolgsneutral ausgebucht. Möglicherweise hätte dies wegen der Beherrschungsverhältnisse erfolgswirksam erfolgen müssen. "Dies hätte zum Ausweis eines zusätzlichen Gewinns aus aufgegebenen Geschäftsbereichen im Konzernabschluss 2024 geführt, ohne weitere Kennzahlen oder die Folgejahre zu betreffen", hieß es in der Mitteilung des Unternehmens.

In den vergangenen Monaten hat die Bafin wegen möglicher Bilanzierungsfehler eine Reihe von Unternehmen unter die Lupe genommen. So untersucht die Behörde derzeit den Halbjahresabschluss 2025 des Gabelstaplerherstellers Jungheinrich und den Jahresabschluss 2025 des Arzneimittelherstellers Dermapharm. Jüngst hat sie zudem Fehler in Jahresabschlüssen des IT-Dienstleister Nagarro, der Beteiligungsgesellschaft Mutares sowie des Online-Händlers Zalando moniert.

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So reagiert die Aktie

Die Serie kurzzeitig kursbelastender Prüfungen der Finanzaufsicht Bafin hat sich am Mittwoch mit Eckert & Ziegler fortgesetzt. Die Titel des Strahlentechnik-Unternehmens setzten zwar anfangs ihre jüngste Talfahrt mit einem Abschlag von bis zu 2,7 Prozent auf ein Tief seit März fort, erholten sich aber schnell wieder. Zuletzt lagen die Papiere via XETRA bei 14,14 Euro und damit 0,78 Prozent fester. Seit dem Zwischenhoch von Anfang Juli hat der Kurs nun schon um 13 Prozent nachgegeben.

Anleger reagierten relativ gelassen darauf, dass Angaben im Kontext der Abspaltung der Tochter Pentixapharm geprüft werden. Der Bafin zufolge wird der veröffentlichte Abschluss für das Jahr 2024 nebst dem zugehörigen Lagebericht überprüft wegen Anhaltspunkten, dass die Abspaltung fälschlicherweise erfolgsneutral bilanziert wurde. Das Unternehmen teilte mit, dass der Ausgang der Prüfungen keinen Einfluss auf die operativen Kennziffern haben werde.

Zuletzt häufen sich solche Ermittlungsfälle, denn erst am Vortag waren Prüfungen bei Jungheinrich und in der Vorwoche bei Dermapharm und Nagarro bekannt geworden. In manchen Fällen waren diese ohne nachhaltigen Kurseffekt geblieben, so auch beim Online-Händler Zalando im Juni. Dessen Kurs hat ungeachtet davon zuletzt ein Einjahreshoch erklommen.

dpa-AFX