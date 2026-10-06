QIAGEN, Merck, Option Care Health & Co.: Aktien aus Diagnostik- und Laborbranche im Aufwind
Aktien aus dem Segment Wirkstoffforschung, Diagnostik und Laborausrüstung haben am Dienstag auf den Kauflisten von Anlegern gestanden.
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Den DAX führten die Papiere von QIAGEN und Merck an mit Aufschlägen von 3,2 respektive 3,7 Prozent. Im MDAX lagen die Aktien von Sartorius vorn mit einem Aufschlag von fast 5 Prozent.
Ein Händler verwies auf einen Bericht der "Financial Times", dem zufolge die beiden Investoren McKesson und Clayton Dubilier & Rice das US-Unternehmen Option Care Health übernehmen wollen. Die Aktien des Anbieters von Infusionstherapien für eine große Bandbreite von Erkrankungen schnellen US-vorbörslich um rund 23 Prozent auf 28,68 US-Dollar nach oben.
Auch unter den kleineren Titeln am deutschen Markt waren Aktien aus der Branche gesucht. So verteuerten sich EVOTEC um 4,3 Prozent und SCHOTT Pharma um 3 Prozent.
Insgesamt steht die Biotech-Branche im Zuge des KI-Booms schon eine Weile stärker im Fokus. Anleger hoffen, dass sich mit KI-Hilfe die Entwicklung von Medikamentenkandidaten beschleunigt, was auch zu einem höheren Bedarf an Ausrüstung und Technik für Forschung, Entwicklung und Tests führen würde.
/bek/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquellen: QIAGEN, Merck KGaA