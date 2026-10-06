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QIAGEN, Merck, Option Care Health & Co.: Aktien aus Diagnostik- und Laborbranche im Aufwind

QIAGEN, Merck, Option Care Health & Co.: Aktien aus Diagnostik- und Laborbranche im Aufwind

Aktien aus dem Segment Wirkstoffforschung, Diagnostik und Laborausrüstung haben am Dienstag auf den Kauflisten von Anlegern gestanden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
3.07 EUR 0.13 EUR 4.42 %
Charts | News | Analysen
Merck KGaA
141.60 EUR 5.90 EUR 4.35 %
Charts | News | Analysen
QIAGEN N.V.
41.34 EUR 1.34 EUR 3.34 %
Charts | News | Analysen
Sartorius AG Vz.
264.20 EUR 13.90 EUR 5.55 %
Charts | News | Analysen
SCHOTT Pharma
25.05 EUR 0.40 EUR 1.62 %
Charts | News | Analysen

Den DAX führten die Papiere von QIAGEN und Merck an mit Aufschlägen von 3,2 respektive 3,7 Prozent. Im MDAX lagen die Aktien von Sartorius vorn mit einem Aufschlag von fast 5 Prozent.

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Ein Händler verwies auf einen Bericht der "Financial Times", dem zufolge die beiden Investoren McKesson und Clayton Dubilier & Rice das US-Unternehmen Option Care Health übernehmen wollen. Die Aktien des Anbieters von Infusionstherapien für eine große Bandbreite von Erkrankungen schnellen US-vorbörslich um rund 23 Prozent auf 28,68 US-Dollar nach oben.

Auch unter den kleineren Titeln am deutschen Markt waren Aktien aus der Branche gesucht. So verteuerten sich EVOTEC um 4,3 Prozent und SCHOTT Pharma um 3 Prozent.

Insgesamt steht die Biotech-Branche im Zuge des KI-Booms schon eine Weile stärker im Fokus. Anleger hoffen, dass sich mit KI-Hilfe die Entwicklung von Medikamentenkandidaten beschleunigt, was auch zu einem höheren Bedarf an Ausrüstung und Technik für Forschung, Entwicklung und Tests führen würde.

/bek/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: QIAGEN, Merck KGaA

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Datum Rating Analyst
25.09.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG

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