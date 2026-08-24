Aktie gefragt: Siemens Energy treibt wohl Vorbereitungen für Verkauf von Dampfturbinen-Geschäft voran
Der Energiekonzern Siemens Energy treibt offenbar die Vorbereitungen für einen möglichen Verkauf seines Dampfturbinengeschäfts voran.
Werte in diesem Artikel
So beauftragte das Unternehmen die US-Bank Goldman Sachs zur Unterstützung, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtete. Auf einer Sitzung am heutigen Dienstag will der Aufsichtsrat demzufolge über das weitere Vorgehen bei der Veräußerung eines Mehrheitsanteils des Geschäftsbereichs, der zur Sparte "Transformation of Industry" gehört, entscheiden. Die Aktie legt im Dienstaghandel via XETRA zeitweise um 1,25 Prozent auf 150,60 Euro zu, was einen der vorderen Plätze im DAX bedeutete.
Zahlreiche Private-Equity-Gesellschaften, darunter CVC Capital Partners, EQT, und Bain Capital, prüfen mögliche Angebote für das Geschäft, das bei einem Anteilsverkauf mit mehr als 10 Milliarden Euro bewertet werden könnte, hieß es weiter. Auch Brookfield und KKR & Co. prüften Angebote. Die Beratungen dauern an, und es ist ungewiss, ob sich eines der Beteiligungsunternehmen tatsächlich zur Abgabe eines Angebots für eine Beteiligung an dem Geschäft entschließen wird, so die Personen. Vertreter von Bain, Brookfield, CVC, EQT, KKR und Goldman Sachs lehnten eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg ab, ebenso wie ein Sprecher von Siemens Energy.
/nas/mne/mis
MÜNCHEN (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf CVC Capital Partners
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CVC Capital Partners
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Siemens Energy AG, Siemens Energy AG
Aktuelle Siemens Energy Aktie News
Siemens Energy Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG