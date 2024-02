Delivery Hero-Aktie gibt nach: Sorgen um Südostasien-Verkauf setzen sich fort

Mögliches Scheitern

Der mögliche Zusammenschluss der beiden größten Fahrdienstanbieter in Südostasien weckt bei Anlegern von Delivery Hero erneut Sorgen vor einem Scheitern des erhofften Verkaufs in der Region.

Die Papiere des Essenslieferanten gerieten am Freitag unter Druck. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg starten mit Grab und Goto die beiden Platzhirsche der Region Kreisen zufolge einen neuen Anlauf für Fusionsgespräche. Neben taxiähnlichen Transporten bieten die Unternehmen auch Transport- und Lieferdienste an.

Im XETRA-Handel verlieren die Papiere am Freitag zeitweise 2,57 Prozent an Wert, nachdem sie vorbörslich zeitweise noch viel deutlicher unter Druck gestanden hatten. Er belasteten nun weiter die Sorgen der Anleger, dass der erhoffte Verkauf von Aktivitäten in Südostasien des MDAX-Unternehmens nicht klappt, wenn der potenzielle Interessent Grab anderweitig Gespräche führt. Die Spekulationen wurden nicht davon gemildert, dass ein Goto-Vertreter den Bericht Gespräche dementierte.

Bedenken rund um den erhofften Verkauf des Südostasien-Geschäfts hatten zuletzt schon die Delivery-Hero-Aktien stark belastet und auf ein Rekordtief gedrückt. Eine Stabilisierung in den vergangenen Tagen könnte damit schon wieder zu Ende gehen. Wie schon im Vorjahr gehören die Aktien von Delivery Hero bislang auch 2024 zu den größten MDAX-Verlierern. Auch 2021 und 2022 waren sie schon durch ausgeprägte Kursverluste aufgefallen.

