Mövenpick verkauft seine Hotels an französische Accor-Gruppe

BAAR ZG (dpa-AFX) - Die Mövenpick-Holding hat dem Verkauf seiner Mövenpick Hotels & Resorts an die französische Accor-Gruppe zugestimmt. Der Kaufpreis beträgt 560 Millionen Franken. Mit der Integration in die französische Hotelgruppe wird laut einer Mitteilung der Mövenpick-Holding vom Montag das Wachstum weiter beschleunigt. So erhalte Mövenpick einen Zugang zum Kundenbindungsprogramm von Accor, profitiere von neuen Vertriebskanälen und dürfte somit die operative Performance der betreuten Objekte steigern.

Die Transaktion, die in der zweiten Hälfte des Jahres abgeschlossen werden soll, stehe unter dem Vorbehalt von behördlichen Genehmigungen. Der Partner von Mövenpick, die Kingdom Holding, habe dem Verkauf ebenfalls zugestimmt, hieß es weiter. Die anderen Geschäfte der Mövenpick-Holding, also Mövenpick Fine Foods, Mövenpick Wein und Marché International, seien von den Änderungen nicht betroffen./cf/AWP/jha