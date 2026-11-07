Mogo: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

07.11.26 06:35 Uhr

Mogo stellte am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Mogo hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,13 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,190 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,8 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,0 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion Finanzen.net