Mogo zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mogo veröffentlichte am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,24 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,490 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,6 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net