Mogo zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Mogo veröffentlichte am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,24 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,490 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,6 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Mogo
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mogo
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent