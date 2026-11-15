Moleculin Biotech veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Moleculin Biotech hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -191,80 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Moleculin Biotech ein EPS von -340,000 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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