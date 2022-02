MOLOGEN Aktie News: MOLOGEN mit Einbußen

Die MOLOGEN-Aktie notierte zuletzt im HAM-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 0,014 EUR. Das Tagestief markierte die MOLOGEN-Aktie bei 0,014 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,014 EUR.

Am 15.06.2021 markierte das Papier bei 0,076 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.11.2021 bei 0,005 EUR.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MOLOGEN-Aktie in Höhe von 0,164 EUR im Jahr 2023 aus.

Die Mologen AG ist ein Biotechnologieunternehmen, das auf den Gebieten der Molekularen Medizin und der Bioinformatik tätig ist. Die Gesellschaft entwickelt Methoden und Produkte für die Gentherapie und die genetische Impfung. Charakteristisch für den Ansatz des Unternehmens ist die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln auf Basis von DNA-Strukturen. Die von MOLOGEN patentierten, DNA-basierten Plattformtechnologien MIDGE® und dSLIM® bilden mit einer Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten eine universelle Grundlage. Im Fokus der Aktivitäten stehen Produktentwicklungen für die Behandlung von Krebs sowie Impfstoffe gegen schwere Infektionskrankheiten bei Mensch und Tier. In der Krebsbekämpfung stehen die Produktkandidaten gegen das kolorektale Karzinom (CRC, Dickdarmkrebs) und gegen das Nierenzellkarzinom (RCC, Nierenkrebs) im Zentrum der präklinischen und klinischen Entwicklungen. Im Bereich der Impfstoffentwicklung ist der DNA-Impfstoff gegen die Infektion mit Leishmanien (Leishmaniose) am weitesten fortgeschritten. Anfang Dezember 2019 stellte das Unternehmen einen Insolvenzantrag.

Die aktuellsten News zur MOLOGEN-Aktie

Im Test: Welche Biotechs ein Investment wert sind

Mologen: Kapitalerhöhung für Phase III

Das Erbe der Nobelpreisträger

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf MOLOGEN AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf MOLOGEN AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf MOLOGEN AG

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com