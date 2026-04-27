Moment Group Registered legte Quartalsergebnis vor

18.07.26 06:35 Uhr

Moment Group Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 201,0 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 161,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Das EPS lag bei -1,50 SEK. Ein Jahr zuvor waren -1,280 SEK je Aktie erzielt worden.

Moment Group Registered hat am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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