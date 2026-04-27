Moment Group Registered legte Quartalsergebnis vor
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Moment Group Registered hat am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -1,50 SEK. Ein Jahr zuvor waren -1,280 SEK je Aktie erzielt worden.
Moment Group Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 201,0 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 161,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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