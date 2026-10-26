Momentum Group Registered B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Momentum Group Registered B hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Momentum Group Registered B ein EPS von 1,09 SEK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 805,0 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 746,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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