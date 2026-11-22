Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,8 Millionen USD – ein Plus von 1995,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Momentus A 0,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -19,280 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Momentus A hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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