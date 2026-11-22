Momentus A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Momentus A hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -19,280 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,8 Millionen USD – ein Plus von 1995,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Momentus A 0,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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