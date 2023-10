Französische Zentralbank: Frankreichs Wirtschaft im 3. Quartal kaum gewachsen

Monatliche Umfrage

Die französische Wirtschaft ist nach Einschätzung der Zentralbank des Landes im dritten Quartal kaum gewachsen.

Grund sei, dass sich die Aktivität über den Sommer verlangsamt habe, teilte die Notenbank am Montagabend in ihrer monatlichen Umfrage zum Geschäftsklima mit. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone wuchs demnach von Juli bis September wahrscheinlich nur um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Zahl lag damit geringfügig unter der im letzten Monat abgegebenen Prognose von 0,1 bis 0,2 Prozent. Frankreichs Statistikamt Insee soll am 31. Oktober die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal veröffentlichen.

Im zweiten Quartal hatte die Wirtschaftsleistung in Frankreich aufgrund von außergewöhnlich guten Exporten und der Wiederinbetriebnahme der Kernkraftwerke nach umfangreichen Wartungsarbeiten noch um 0,5 Prozent zugenommen. Die Zentralbank stützt sich bei ihrer jüngsten Schätzung auf ihre monatliche Umfrage unter 8500 Unternehmen.

Paris (Reuters)