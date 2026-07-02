Salesforce-Aktie im Fokus: Das sind die Einschätzung der Experten im Juni
Gleich mehrere Experten haben ihre Einschätzung zur Salesforce-Aktie im Juni angepasst.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Einschätzung der Salesforce-Aktie veröffentlicht.
4 Experten empfehlen die Salesforce-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Salesforce mit Halten ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Salesforce ein Kursziel von 251,00 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 94,34 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 156,66 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|185,00 USD
|18,09
|17.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|250,00 USD
|59,58
|15.06.2026
|RBC Capital Markets
|210,00 USD
|34,05
|04.06.2026
|Barclays Capital
|236,00 USD
|50,64
|01.06.2026
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.06.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|15.06.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets