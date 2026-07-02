Salesforce-Aktie im Fokus: Das sind die Einschätzung der Experten im Juni

Monats-Einschätzung

21:22

Gleich mehrere Experten haben ihre Einschätzung zur Salesforce-Aktie im Juni angepasst.

Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Einschätzung der Salesforce-Aktie veröffentlicht.

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4 Experten empfehlen die Salesforce-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Salesforce mit Halten ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Salesforce ein Kursziel von 251,00 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 94,34 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 156,66 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 185,00 USD 18,09 17.06.2026 Jefferies & Company Inc. 250,00 USD 59,58 15.06.2026 RBC Capital Markets 210,00 USD 34,05 04.06.2026 Barclays Capital 236,00 USD 50,64 01.06.2026

Redaktion finanzen.net