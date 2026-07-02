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Monats-Einschätzung

Salesforce-Aktie im Fokus: Das sind die Einschätzung der Experten im Juni

Salesforce-Aktie im Fokus: Das sind die Einschätzung der Experten im Juni

Gleich mehrere Experten haben ihre Einschätzung zur Salesforce-Aktie im Juni angepasst.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
142.14 EUR -1.68 EUR -1.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Einschätzung der Salesforce-Aktie veröffentlicht.

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4 Experten empfehlen die Salesforce-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Salesforce mit Halten ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Salesforce ein Kursziel von 251,00 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 94,34 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 156,66 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG185,00 USD18,0917.06.2026
Jefferies & Company Inc.250,00 USD59,5815.06.2026
RBC Capital Markets210,00 USD34,0504.06.2026
Barclays Capital236,00 USD50,6401.06.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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Salesforce Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salesforce nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
17.06.26 Salesforce Neutral UBS AG
15.06.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
04.06.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
01.06.26 Salesforce Overweight Barclays Capital
28.05.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets