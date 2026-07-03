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Monats-Einschätzungen

adidas-Aktie im Blick: So schätzen Analysten das Papier im Juni ein

adidas-Aktie im Blick: So schätzen Analysten das Papier im Juni ein

So haben Experten die adidas-Aktie zuletzt eingeschätzt.

Im Juni 2026 haben 5 Experten die adidas-Aktie analysiert.

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5 Analysten empfehlen die adidas-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 205,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von adidas auf 179,40 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG210,00 EUR17,0630.06.2026
Jefferies & Company Inc.205,00 EUR14,2730.06.2026
Jefferies & Company Inc.190,00 EUR5,9125.06.2026
RBC Capital Markets210,00 EUR17,0616.06.2026
RBC Capital Markets210,00 EUR17,0610.06.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

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