adidas-Aktie im Blick: So schätzen Analysten das Papier im Juni ein

Monats-Einschätzungen

15:22

So haben Experten die adidas-Aktie zuletzt eingeschätzt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 205,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von adidas auf 179,40 EUR beläuft.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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