adidas-Aktie im Blick: So schätzen Analysten das Papier im Juni ein
So haben Experten die adidas-Aktie zuletzt eingeschätzt.
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Im Juni 2026 haben 5 Experten die adidas-Aktie analysiert.
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5 Analysten empfehlen die adidas-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 205,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von adidas auf 179,40 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|210,00 EUR
|17,06
|30.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|205,00 EUR
|14,27
|30.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|190,00 EUR
|5,91
|25.06.2026
|RBC Capital Markets
|210,00 EUR
|17,06
|16.06.2026
|RBC Capital Markets
|210,00 EUR
|17,06
|10.06.2026
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
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