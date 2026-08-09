Analysten sehen für Infineon-Aktie Luft nach oben

Monats-Einschätzungen

03.08.26 10:56 Uhr

Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Infineon-Aktie.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 88,60 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 26,93 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Infineon in Höhe von 61,67 EUR.

4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Analyse der Infineon -Aktie abgegeben.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung