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Monats-Einschätzungen

Analysten sehen für Infineon-Aktie Luft nach oben

Analysten sehen für Infineon-Aktie Luft nach oben

Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Infineon-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
62.39 EUR 2.50 EUR 4.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Analyse der Infineon-Aktie abgegeben.

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4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 88,60 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 26,93 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Infineon in Höhe von 61,67 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.96,00 EUR55,6730.07.2026
DZ BANK--22.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)100,00 EUR62,1503.07.2026
Jefferies & Company Inc.96,00 EUR55,6702.07.2026
UBS AG61,00 EUR-1,0902.07.2026
Deutsche Bank AG90,00 EUR45,9402.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

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Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
07.08.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Infineon Neutral UBS AG
06.08.26 Infineon Outperform Bernstein Research
06.08.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.