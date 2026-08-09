Analysten sehen für Infineon-Aktie Luft nach oben
Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Infineon-Aktie.
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Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Analyse der Infineon-Aktie abgegeben.
4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 88,60 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 26,93 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Infineon in Höhe von 61,67 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|96,00 EUR
|55,67
|30.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|100,00 EUR
|62,15
|03.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|96,00 EUR
|55,67
|02.07.2026
|UBS AG
|61,00 EUR
|-1,09
|02.07.2026
|Deutsche Bank AG
|90,00 EUR
|45,94
|02.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
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Infineon Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.