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April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der thyssenkrupp-Aktie angepasst

01.05.26 13:58 Uhr
April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der thyssenkrupp-Aktie angepasst | finanzen.net

Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der thyssenkrupp-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
10,16 EUR 0,57 EUR 5,97%
Charts|News|Analysen
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Die thyssenkrupp-Aktie wurde im April 2026 von 6 Analysten unter die Lupe genommen.

4 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von thyssenkrupp mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 12,10 EUR für die thyssenkrupp-Aktie, was einem Anstieg von 2,02 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 10,09 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG14,50 EUR43,7830.04.2026
Jefferies & Company Inc.13,00 EUR28,9029.04.2026
JP Morgan Chase & Co.10,10 EUR0,1529.04.2026
Jefferies & Company Inc.13,00 EUR28,9027.04.2026
Barclays Capital9,00 EUR-10,7617.04.2026
Jefferies & Company Inc.13,00 EUR28,9016.04.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
30.04.2026thyssenkrupp BuyDeutsche Bank AG
29.04.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
29.04.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.04.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
17.04.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
30.04.2026thyssenkrupp BuyDeutsche Bank AG
29.04.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
27.04.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
16.04.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
16.03.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.04.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.03.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.02.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026thyssenkrupp HaltenDZ BANK
12.02.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.04.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
23.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
12.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.01.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
09.12.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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