April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der thyssenkrupp-Aktie angepasst

Monats-Einschätzungen

Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der thyssenkrupp-Aktie.

Die thyssenkrupp-Aktie wurde im April 2026 von 6 Analysten unter die Lupe genommen.

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4 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von thyssenkrupp mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 12,10 EUR für die thyssenkrupp-Aktie, was einem Anstieg von 2,02 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 10,09 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 14,50 EUR 43,78 30.04.2026 Jefferies & Company Inc. 13,00 EUR 28,90 29.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 10,10 EUR 0,15 29.04.2026 Jefferies & Company Inc. 13,00 EUR 28,90 27.04.2026 Barclays Capital 9,00 EUR -10,76 17.04.2026 Jefferies & Company Inc. 13,00 EUR 28,90 16.04.2026

Redaktion finanzen.net