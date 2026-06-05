Commerzbank-Aktie: Was Analysten von Commerzbank erwarten

Monats-Einschätzungen

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Commerzbank-Aktie in den Fokus genommen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 41,14 EUR für die Commerzbank-Aktie, was einem Anstieg von 4,08 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 37,06 EUR entspricht.

6 Experten empfehlen die Commerzbank-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

7 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Commerzbank -Aktie veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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