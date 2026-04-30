Experten sehen bei Microsoft-Aktie Potenzial

Monats-Einschätzungen

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Microsoft-Aktie im Überblick.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 560,36 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 152,58 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Microsoft in Höhe von 407,78 USD.

Im abgelaufenen Monat haben 22 Experten ihre Analyse der Microsoft -Aktie abgegeben.

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