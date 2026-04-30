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Experten sehen bei Microsoft-Aktie Potenzial

02.05.26 15:43 Uhr
Experten sehen bei Microsoft-Aktie Potenzial | finanzen.net

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Microsoft-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
349,25 EUR -13,45 EUR -3,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 22 Experten ihre Analyse der Microsoft-Aktie abgegeben.

22 Analysten empfehlen die Microsoft-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 560,36 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 152,58 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Microsoft in Höhe von 407,78 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG510,00 USD25,0730.04.2026
DZ BANK--30.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.610,00 USD49,5930.04.2026
Barclays Capital545,00 USD33,6530.04.2026
RBC Capital Markets640,00 USD56,9530.04.2026
UBS AG510,00 USD25,0728.04.2026
Barclays Capital600,00 USD47,1428.04.2026
RBC Capital Markets640,00 USD56,9527.04.2026
Jefferies & Company Inc.675,00 USD65,5327.04.2026
UBS AG510,00 USD25,0724.04.2026
Jefferies & Company Inc.675,00 USD65,5324.04.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Asif Islam / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
30.04.2026Microsoft BuyUBS AG
30.04.2026Microsoft KaufenDZ BANK
30.04.2026Microsoft BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
30.04.2026Microsoft OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.04.2026Microsoft BuyUBS AG
30.04.2026Microsoft KaufenDZ BANK
30.04.2026Microsoft BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
30.04.2026Microsoft OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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