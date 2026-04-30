Experten sehen bei Microsoft-Aktie Potenzial
Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Microsoft-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 22 Experten ihre Analyse der Microsoft-Aktie abgegeben.
22 Analysten empfehlen die Microsoft-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 560,36 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 152,58 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Microsoft in Höhe von 407,78 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|510,00 USD
|25,07
|30.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|610,00 USD
|49,59
|30.04.2026
|Barclays Capital
|545,00 USD
|33,65
|30.04.2026
|RBC Capital Markets
|640,00 USD
|56,95
|30.04.2026
|UBS AG
|510,00 USD
|25,07
|28.04.2026
|Barclays Capital
|600,00 USD
|47,14
|28.04.2026
|RBC Capital Markets
|640,00 USD
|56,95
|27.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|675,00 USD
|65,53
|27.04.2026
|UBS AG
|510,00 USD
|25,07
|24.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|675,00 USD
|65,53
|24.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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