freenet-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten

Monats-Einschätzungen

03.08.26 10:08 Uhr

Im letzten Monat wurde die freenet-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Werte in diesem Artikel

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Analyse der freenet-Aktie abgegeben.

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1 Experte sieht das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für freenet ein Kursziel von 29,00 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 4,68 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 24,32 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 25,00 EUR 2,80 13.07.2026 Deutsche Bank AG 33,00 EUR 35,69 01.07.2026

Redaktion finanzen.net