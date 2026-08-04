freenet-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten
Im letzten Monat wurde die freenet-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Analyse der freenet-Aktie abgegeben.
1 Experte sieht das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für freenet ein Kursziel von 29,00 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 4,68 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 24,32 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|25,00 EUR
|2,80
|13.07.2026
|Deutsche Bank AG
|33,00 EUR
|35,69
|01.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images
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freenet Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.