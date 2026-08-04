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Monats-Einschätzungen

freenet-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten

freenet-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten

Im letzten Monat wurde die freenet-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
24.20 EUR -0.06 EUR -0.25 %
Charts | News | Analysen
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Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Analyse der freenet-Aktie abgegeben.

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1 Experte sieht das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für freenet ein Kursziel von 29,00 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 4,68 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 24,32 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG25,00 EUR2,8013.07.2026
Deutsche Bank AG33,00 EUR35,6901.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

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freenet Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für freenet nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
13.07.26 freenet Neutral UBS AG
01.07.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 freenet Neutral UBS AG
23.06.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
21.05.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.