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Monats-Einschätzungen

Novo Nordisk-Aktie im Analystenfokus: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni

Novo Nordisk-Aktie im Analystenfokus: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni

Zahlreiche Experten haben ihre Einschätzung für die Novo Nordisk-Aktie im vergangenen Monat angepasst.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novo Nordisk
43.80 EUR 0.16 EUR 0.36 %
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Die Novo Nordisk-Aktie wurde im Juni 2026 von 8 Analysten analysiert.

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1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von Novo Nordisk mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 280,63 DKK, was einem Abschlag von 33,98 DKK zum aktuellen CPH-Kurs der Novo Nordisk-Aktie von 314,60 DKK gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.285,00 DKK-9,4130.06.2026
JP Morgan Chase & Co.250,00 DKK-20,5329.06.2026
Deutsche Bank AG290,00 DKK-7,8219.06.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)325,00 DKK3,3117.06.2026
Deutsche Bank AG290,00 DKK-7,8209.06.2026
JP Morgan Chase & Co.250,00 DKK-20,5309.06.2026
JP Morgan Chase & Co.250,00 DKK-20,5308.06.2026
Goldman Sachs Group Inc.305,00 DKK-3,0504.06.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Novo Nordisk

Aktuelle Novo Nordisk Aktie News

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Novo Nordisk Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
30.06.26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.06.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
17.06.26 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.06.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG