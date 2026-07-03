Novo Nordisk-Aktie im Analystenfokus: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni

Monats-Einschätzungen

19:10

Zahlreiche Experten haben ihre Einschätzung für die Novo Nordisk-Aktie im vergangenen Monat angepasst.

Die Novo Nordisk-Aktie wurde im Juni 2026 von 8 Analysten analysiert.

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1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von Novo Nordisk mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 280,63 DKK, was einem Abschlag von 33,98 DKK zum aktuellen CPH-Kurs der Novo Nordisk-Aktie von 314,60 DKK gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 285,00 DKK -9,41 30.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 250,00 DKK -20,53 29.06.2026 Deutsche Bank AG 290,00 DKK -7,82 19.06.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 325,00 DKK 3,31 17.06.2026 Deutsche Bank AG 290,00 DKK -7,82 09.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 250,00 DKK -20,53 09.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 250,00 DKK -20,53 08.06.2026 Goldman Sachs Group Inc. 305,00 DKK -3,05 04.06.2026

Redaktion finanzen.net