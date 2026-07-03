Novo Nordisk-Aktie im Analystenfokus: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni
Zahlreiche Experten haben ihre Einschätzung für die Novo Nordisk-Aktie im vergangenen Monat angepasst.
Werte in diesem Artikel
Die Novo Nordisk-Aktie wurde im Juni 2026 von 8 Analysten analysiert.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von Novo Nordisk mit Halten ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 280,63 DKK, was einem Abschlag von 33,98 DKK zum aktuellen CPH-Kurs der Novo Nordisk-Aktie von 314,60 DKK gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|285,00 DKK
|-9,41
|30.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|250,00 DKK
|-20,53
|29.06.2026
|Deutsche Bank AG
|290,00 DKK
|-7,82
|19.06.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|325,00 DKK
|3,31
|17.06.2026
|Deutsche Bank AG
|290,00 DKK
|-7,82
|09.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|250,00 DKK
|-20,53
|09.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|250,00 DKK
|-20,53
|08.06.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|305,00 DKK
|-3,05
|04.06.2026
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Novo Nordisk
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.06.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG