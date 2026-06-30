Monats-Einschätzungen

NVIDIA-Aktie im Blick: Das sind die Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

01.07.26 10:11 Uhr

Analysten haben im abgelaufenen Monat die NVIDIA-Aktie unter die Lupe genommen.

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Im Juni 2026 haben 5 Experten die NVIDIA-Aktie analysiert. Wer­bung Wer­bung 5 Experten raten die NVIDIA-Aktie zu kaufen. Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 303,80 USD für die NVIDIA-Aktie, was einem Anstieg von 103,71 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 200,09 USD entspricht. Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an. Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 315,00 USD 57,43 29.06.2026 Bernstein Research 315,00 USD 57,43 08.06.2026 Redaktion finanzen.net

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