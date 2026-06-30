DAX25.058 +0,3%Est506.318 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6400 +1,6%Nas26.214 +1,5%Bitcoin51.341 +0,1%Euro1,1397 -0,2%Öl72,76 -0,2%Gold3.982 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher um 25.000 Punkte -- Gewinne an den Börsen in Asien -- Chipaktien mit Rekordquartal -- Trumps Kryptogeschäfte bringen eine Milliarde Dollar -- Lime, Bayer, Samsung, SK hynix, adidas im Fokus
Top News
BMW zündet nächste Rückkauf-Offensive über 625 Millionen Euro - Aktie fester BMW zündet nächste Rückkauf-Offensive über 625 Millionen Euro - Aktie fester
EU setzt Zolldeal mit den USA um: Industriegüter und Hummer nun zollfrei EU setzt Zolldeal mit den USA um: Industriegüter und Hummer nun zollfrei
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Monats-Einschätzungen

NVIDIA-Aktie im Blick: Das sind die Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

01.07.26 10:11 Uhr
NASDAQ-Aktie NVIDIA im Analysten-Check: Kursziele und Bewertungen im Juni | finanzen.net

Analysten haben im abgelaufenen Monat die NVIDIA-Aktie unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
173,86 EUR -0,74 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Juni 2026 haben 5 Experten die NVIDIA-Aktie analysiert.

5 Experten raten die NVIDIA-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 303,80 USD für die NVIDIA-Aktie, was einem Anstieg von 103,71 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 200,09 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research315,00 USD57,4329.06.2026
Bernstein Research315,00 USD57,4308.06.2026

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
29.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen