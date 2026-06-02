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Analysten sehen bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Potenzial

03.06.26 14:28 Uhr
Analysten sehen bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Potenzial | finanzen.net

Die jüngsten Expertenmeinungen zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
440,00 EUR -3,40 EUR -0,77%
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8 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie veröffentlicht.

3 Experten raten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zu kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 567,88 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 115,58 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie von 452,30 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital575,00 EUR27,1326.05.2026
JP Morgan Chase & Co.590,00 EUR30,4418.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.557,00 EUR23,1513.05.2026
RBC Capital Markets490,00 EUR8,3413.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)565,00 EUR24,9213.05.2026
DZ BANK--12.05.2026
Jefferies & Company Inc.600,00 EUR32,6612.05.2026
RBC Capital Markets560,00 EUR23,8112.05.2026
Barclays Capital606,00 EUR33,9812.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

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18.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
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12.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
12.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
16.04.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
13.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
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28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
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24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

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