Analysten sehen bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Potenzial
Die jüngsten Expertenmeinungen zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
8 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie veröffentlicht.
3 Experten raten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zu kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 567,88 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 115,58 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie von 452,30 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|575,00 EUR
|27,13
|26.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|590,00 EUR
|30,44
|18.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|557,00 EUR
|23,15
|13.05.2026
|RBC Capital Markets
|490,00 EUR
|8,34
|13.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|565,00 EUR
|24,92
|13.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|12.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|600,00 EUR
|32,66
|12.05.2026
|RBC Capital Markets
|560,00 EUR
|23,81
|12.05.2026
|Barclays Capital
|606,00 EUR
|33,98
|12.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
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