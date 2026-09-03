Die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie im August 2026

Monats-Einstufungen

01.09.26 08:00 Uhr

Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Allianz-Aktie überprüft.

Die Allianz-Aktie wurde im August 2026 von 9 Analysten unter die Lupe genommen.

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2 Experten stufen die Allianz-Aktie als Kauf ein, 7 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 445,44 EUR fest. Dies entspricht einem Abschlag von 5,36 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Allianz in Höhe von 450,80 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 325,00 EUR -27,91 17.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 460,00 EUR 2,04 14.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 465,00 EUR 3,15 13.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 684,00 EUR 51,73 10.08.2026 RBC Capital Markets 450,00 EUR -0,18 10.08.2026 DZ BANK - - 07.08.2026 RBC Capital Markets 440,00 EUR -2,40 07.08.2026 Jefferies & Company Inc. 325,00 EUR -27,91 07.08.2026 UBS AG 430,00 EUR -4,61 07.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 430,00 EUR -4,61 07.08.2026

Redaktion finanzen.net