Die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie im August 2026
Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Allianz-Aktie überprüft.
Werte in diesem Artikel
Die Allianz-Aktie wurde im August 2026 von 9 Analysten unter die Lupe genommen.
2 Experten stufen die Allianz-Aktie als Kauf ein, 7 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 445,44 EUR fest. Dies entspricht einem Abschlag von 5,36 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Allianz in Höhe von 450,80 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|325,00 EUR
|-27,91
|17.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|460,00 EUR
|2,04
|14.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|465,00 EUR
|3,15
|13.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|684,00 EUR
|51,73
|10.08.2026
|RBC Capital Markets
|450,00 EUR
|-0,18
|10.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2026
|RBC Capital Markets
|440,00 EUR
|-2,40
|07.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|325,00 EUR
|-27,91
|07.08.2026
|UBS AG
|430,00 EUR
|-4,61
|07.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|430,00 EUR
|-4,61
|07.08.2026
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:06
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)