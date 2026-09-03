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Monats-Einstufungen

Die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie im August 2026

Die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie im August 2026

Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Allianz-Aktie überprüft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
450.80 EUR -2.80 EUR -0.62 %
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Die Allianz-Aktie wurde im August 2026 von 9 Analysten unter die Lupe genommen.

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2 Experten stufen die Allianz-Aktie als Kauf ein, 7 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 445,44 EUR fest. Dies entspricht einem Abschlag von 5,36 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Allianz in Höhe von 450,80 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.325,00 EUR-27,9117.08.2026
JP Morgan Chase & Co.460,00 EUR2,0414.08.2026
Goldman Sachs Group Inc.465,00 EUR3,1513.08.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)684,00 EUR51,7310.08.2026
RBC Capital Markets450,00 EUR-0,1810.08.2026
DZ BANK--07.08.2026
RBC Capital Markets440,00 EUR-2,4007.08.2026
Jefferies & Company Inc.325,00 EUR-27,9107.08.2026
UBS AG430,00 EUR-4,6107.08.2026
JP Morgan Chase & Co.430,00 EUR-4,6107.08.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
11:06 Allianz Underweight Barclays Capital
17.08.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Allianz Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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